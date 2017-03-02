Події

12:01 02.03.2017

Нинішні кредитні ставки не стимулюють розвиток економіки – прем'єр України

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за здешевлення кредитів як для промисловості, так і для громадян.

"Насправді здешевлення кредитів, воно стосується як промисловості, так і всіх інших речей. На жаль, ті кредитні ставки, які ми маємо сьогодні, вони не стимулюють розвиток економіки... Я вважаю, що Національний банк має розробити нові підходи, які дозволять помірний за вартістю кредитний ресурс влити в українську економіку", - сказав він на конференції "Трансформація'17. Що змінять реформи в житті українців" в Києві в четвер, відповідаючи на питання про доступність іпотечних кредитів для молоді.

Прем'єр зазначив, що для молоді також важливо гідне робоче місце з гідною заробітною платою.

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