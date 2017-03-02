Після часткового обвалу мосту на Шулявці директор "Київавтодору" подав заяву на звільнення - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що після часткового обвалу мосту на Шулявському шляхопроводі керівник комунальної корпорації "Київавтодор" Олександр Густелев подав заяву про відставку.

"Як всі знають, я прийняв кадрові рішення. Подобається це комусь чи ні. Я ініціював звільнення заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури та голови Солом'янського району", - сказав В. Кличко на пленарному засіданні Київради в четвер, повідомляє прес-служба мера.

При цьому він зазначив, що ці керівники написали заяви на звільнення. "Написав заяву і керівник "Київавтодору" Олександр Густелев. Бо це відповідальність всіх - і профільного заступника і голови району, де сталася надзвичайна подія, і керівника підприємства, до складу якого входить КП "Київавтошляхміст", на балансі якого перебуває шляхопровід", - наголосив мер Києва.

Він також нагадав, що доручив перевірити всі МАФИ, розташовані близько до об'єктів транспортної інфраструктури, і прибрати незаконні споруди. "Всі будівлі під мостами, під об'єктами транспортної інфраструктури. у підземних переходах... мають бути демонтовані, оскільки вони несуть загрозу транспортній інфраструктурі нашого міста, вони несуть загрозу життю людей", - сказав В. Кличко.

Як повідомлялося, міст на Шулявському шляхопроводі в Києві, що поєднує вул. Вадима Гетьмана з вул. Олександра Довженка і проходить над просп. Перемоги, частково обвалився ввечері 27 лютого.

Після події В. Кличко прийняв рішення звільнити заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і попросив президента України Петра Порошенка звільнити голову Солом'янського району в Києві Максима Шкура.

Мер також доручив перевірити шляхопроводи, мости в столиці та їхній технічний стан, прийняти рішення щодо подальших робіт та режиму експлуатації. Крім того, він доручив перевірити МАФи біля інфраструктурних об'єктів і прибрати незаконні споруди, які встановлені під мостами та в підземних переходах.