Події

12:45 02.03.2017

Асоціація банків вимагає від антикорупційного бюро припинити використання абревіатури НАБУ

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) звернулася до Національного антикорупційного бюро України (також використовує абревіатуру НАБУ) з вимогою припинити використання абревіатури НАБУ і скорочення "nabu" в доменному імені сайта.

Як повідомляється на веб-сайті фірми GENTLS, що виступає юридичним консультантом асоціація банків, її клієнт має свідоцтва, згідно з яким "НАБУ" є зареєстрованим знаком для товарів і послуг, відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

На відміну від асоціації банків, Національне бюро не має свідоцтва на торговельну марку "НАБУ", однак використовує відповідну абревіатуру у себе на сайті та в доменному імені nabu.gov.ua.

Крім того, згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, скорочена назва Національного антикорупційного бюро України є "Національне бюро", а не НАБУ.

Таким чином, юрфірма вважає, що для уникнення плутанини, антикорупційному бюро було б доцільно використовувати для своєї ідентифікації офіційну скорочену назву, замість абревіатури "НАБУ", що є офіційним скороченим найменуванням Незалежної асоціації банків України.

Асоціація направила бюро відповідне повідомлення.

Що стосується доменного імені nabu.gov.ua, то воно призводить до плутанини при пошуку сайта асоціації банків - nabu.ua.

НАБУ, оперуючи нормами закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", також направила бюро письмову претензію з вимогою припинити використання позначення "nabu" в доменному імені nabu.gov.ua.

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