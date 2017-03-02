Події

13:22 02.03.2017

В Одеській області викрадено виборчу документацію щодо виборів до Ради у 2012 і 2014 роках в одному з округів

У м. Роздільна Одеської області невідомі викрали виборчу документацію щодо виборів до Верховної Ради України в 2012-му і 2014-му роках.

Як повідомив голова Одеського відділення Комітету виборців України Анатолій Бойко в четвер не своїй сторінці у Facebook, були викрадені "рівно ті бюлетені і протоколи, які ставилися саме до парламентських виборів".

А. Бойко нагадав, що обидві виборчі кампанії відбулися з великою кількістю порушень, "зокрема, системним нематеріальним підкупом виборців "добрими справами".

"Обидва рази вибори по цьому округу виграв Олександр Пресман", - додав він.

Місто Роздільна – центр одномандатного виборчого округу №139.

О. Пресман – член депутатської групи "Партія "Відродження", член комітету Верховної Ради з питань бюджету.

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