В Одеській області викрадено виборчу документацію щодо виборів до Ради у 2012 і 2014 роках в одному з округів

У м. Роздільна Одеської області невідомі викрали виборчу документацію щодо виборів до Верховної Ради України в 2012-му і 2014-му роках.

Як повідомив голова Одеського відділення Комітету виборців України Анатолій Бойко в четвер не своїй сторінці у Facebook, були викрадені "рівно ті бюлетені і протоколи, які ставилися саме до парламентських виборів".

А. Бойко нагадав, що обидві виборчі кампанії відбулися з великою кількістю порушень, "зокрема, системним нематеріальним підкупом виборців "добрими справами".

"Обидва рази вибори по цьому округу виграв Олександр Пресман", - додав він.

Місто Роздільна – центр одномандатного виборчого округу №139.

О. Пресман – член депутатської групи "Партія "Відродження", член комітету Верховної Ради з питань бюджету.