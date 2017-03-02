Один український військовий загинув, дев'ятеро поранені в зоні АТО за добу

Один український військовослужбовець загинув, ще дев'ятеро дістали поранень за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції, підтвердив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув і дев'ятеро дістали поранень", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві.

Раніше в четвер прес-центр штабу АТО повідомив, що внаслідок обстрілу один український військовий загинув, дев'ятеро дістали поранень за минулу добу в зоні АТО.