Події

14:39 02.03.2017

Глава НБУ оцінює скорочення ВВП України в 2017 р. у разі продовження блокади до кінця року в 1,3 п.п. до 1,5%

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявляє, що якщо блокада на Донбасі припиниться найближчим часом, то, за оцінками НБУ, негативний ефект як на ВВП, так і на платіжний баланс буде незначним.

Однак, як повідомила вона під час прес-конференції в четвер, тривале продовження поточної ситуації призведе до остаточного розриву виробничих ланцюжків постачань готової продукції. Як наслідок – скоротиться обсяг випуску металургійної продукції, коксу, електроенергії тощо.

"За нашими оцінками, за найбільш песимістичним сценарієм, продовження блокади до кінця року може уповільнити економічне зростання на 1,3 відсоткових пункти, тобто до 1,5% у поточному році", - сказала В. Гонтарева.

Вона зазначила, що така ситуація на Сході України може становити ризик інфляції опосередковано, через негативний вплив на платіжний баланс і обмінний курс. Також вона повідомила, що на стан поточного рахунку може впливати скорочення експорту металургійної продукції і збільшення імпорту енергетичного вугілля.

"За нашими оцінками, в результаті сальдо поточного рахунку платіжного балансу може погіршитися приблизно на $2 млрд, відповідно, це може негативно вплинути на динаміку міжбанківського валютного ринку", - констатувала В. Гонтарева.

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