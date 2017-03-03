Онлайн-трансляція прес-конференції на тему "Участь українського бізнесу в головному інвестфорумі світу для економік, що розвиваються, в Дубаї"

У п'ятницю, 3 березня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Участь українського бізнесу в головному інвестфорумі світу для економік, що розвиваються, в Дубаї". Учасники: генеральний директор видавництва "Бліц-Інформ" Володимир Чеповий, генеральний директор компанії "Укравіт" Віталій Ільченко, президент компанії Saturn Олександр Громико, генеральний директор компанії "ОККО Агротрейд" Олександр Ніколенко, виконавчий директор Української Бізнес Асоціації Олексій Чуєв (вул. Рейтарська, 8/5-А). Акредитація журналістів обов'язкова за телефоном (093) 168-25-58, kovalenko.hf@gmail.com