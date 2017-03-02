Події

15:14 02.03.2017

МВФ надав фінальну версію меморандуму, усі питання вирішено

Міжнародний валютний фонд (МВФ) увечері 1 березня надіслав Україні фінальну версію меморандуму про економічну та фінансову політику за програмою розширеного фінансування EFF, підписання якого українською стороною надасть можливість фонду розглянути виділення четвертого транша розміром $1 млрд, повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева.

"З боку НБУ все добре, я готова підписати сьогодні. З боку Мінфіну, прем'єра, інших – ви (у них - ІФ) запитайте", - сказала глава центробанку на прес-конференції в Києві в четвер.

В.Гонтарева висловила сподівання, що документ буде підписано найближчим часом.

За її словами, після підписання знадобиться щонайбільше дві-три тижні на проведення засідання ради директорів МВФ.

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