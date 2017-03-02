Події

15:51 02.03.2017

Гройсман, Насалик і Чечоткін вилітають у Львівську область, де стався вибух на шахті

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман разом із міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом і главою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним у четвер вилітають у Львівську область, де стався вибух на шахті в с. Глухові, повідомив прес-секретар глави уряду Дмитро Столярчук.

"Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував заплановані на сьогодні заходи та вилітає у Львівську область, де в с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. Разом із прем'єр-міністром до Львівської області вилітають міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Створено оперативний штаб для координації дій відповідних служб", - написав Д.Столярчук на своїй сторінці у Facebook.

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