Події

16:17 02.03.2017

НБУ після 4-го транша МВФ планує знизити норматив обов'язкового продажу і підвищити стелю купівлі готівкової валюти - Гонтарева

Правління Національного банку України вважає за можливе продовжити лібералізацію валютного регулювання після затвердження третього перегляду програми співпраці з Міжнародним валютним фондом за програмою розширеного фінансування EFF, повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева.

"Зокрема плануємо послабити вимоги до обов'язкового продажу надходжень в Україну і обмеження на продаж готівкової валюти", - сказала глава Нацбанку на прес-конференції в Києві в четвер.

Вона зазначила, що пом'якшення цих вимог не дестабілізує ситуації на міжбанківському та готівковому сегментах валютного ринку.

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