Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на шахті у Львівській області

Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через вибух на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" у Львівській області, внаслідок якого загинуло вісім осіб.

"Президент України оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині. Відповідний указ підписано сьогодні", - написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Президент України на своїй сторінці у Facebook також висловив співчуття у зв'язку з трагедією: "Висловлюю співчуття рідним та близьким шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті на Львівщині".

Як повідомлялося, 2 березня о 12:46 у с. Глухові Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, восьмеро загинуло, шістьох гірників із травмами підняли на поверхню. Поліція Львівської області повідомила про порятунок 20 гірників.