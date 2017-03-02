Європарламент розгляне питання про безвізовий режим для українців 5 квітня

Європейський парламент планує розглянути питання про скасування короткострокових віз для громадян України 5 квітня.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Європарламенту, орієнтовну дату розгляду безвізового режиму для українських громадян заплановано на 5 квітня.

Раніше віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що введення безвізового режиму між Європейським Союзом і Україною потребує ще п'яти процедурних моментів з боку європейських інституцій.

Зокрема ухвалення рішення на рівні представників країн-членів ЄС (Coreper), рішення комітету з громадянських свобод Європарламенту (LIBE), розгляд і затвердження на пленарному засіданні Європарламенту, повернення в Coreper і затвердження Європейською Радою.