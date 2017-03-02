Бойовики обстріляли КПВВ "Шахта Родіна", ніхто з українських військових не постраждав

Бойовики в четвер опівдні обстріляли КПВВ "Шахта Родіна" на лінії зіткнення.

"Близько 12-ї години дня російсько-терористичні війська з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї розпочали обстріл позицій ЗСУ та прикордонників поблизу КПВВ "Шахта Родіна", - сказав спікер прикордонвідомства Олег Слободян на брифінгу в четвер у Києві.

За його словами, обстріл тривав близько 30 хвилин, серед українських військовослужбовців ніхто не постраждав.