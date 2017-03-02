Міжнародні резерви України за підсумками лютого залишилися на рівні $15,5 млрд

Міжнародні резерви України на кінець лютого становили $15,5 млрд порівняно з $15,445 млрд на початок місяця, повідомила глава Нацбанку Валерія Гонтарева.

"Чиста купівля Нацбанком валюти на міжбанківському ринку в лютому становила $81 млн, загалом від початку року - $3 млн", - сказала глава центробанку на прес-конференції в Києві в четвер.

"Плануємо нарощувати наші резерви, але якщо ситуація на валютному ринку дозволить нам це зробити", - додала В.Гонтарева.

Вона пояснила, що нині є ризик втрати $2 млрд валютної виручки через тривання транспортної блокади Донбасу, що може порушити ці плани.

Водночас глава НБУ наголосила, що базовий сценарій продовження співпраці з МВФ дає змогу нівелювати такі ризики в плані їх значного впливу на цінову та валютну ситуацію.