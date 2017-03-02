Події

16:57 02.03.2017

Гуманітарний штаб Ахметова не може працювати без доступу до "Донбас Арени"

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова не може працювати без доступу до стадіону "Донбас Арена" і не розуміє причин блокування його роботи, зазначає директор штабу Олександр Вишняков.

"Сьогодні нам ніде зберігати та видавати допомогу. Як тільки ми отримаємо доступ, то готові відновити роботу гуманітарного штабу та видачу допомоги", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

О. Вишняков зазначив, що 28 лютого озброєні люди заблокували роботу гуманітарного штабу Р.Ахметова, заблокували доступ для волонтерів і співробітників штабу на стадіон "Донбас Арена" та на всі пункти видачі гуманітарної допомоги в Донецьку та на непідконтрольній території Донецької області.

"Пункти опечатано, до гуманітарної допомоги штабу та майна в нас доступу немає. Станом на ранок 28 лютого на "Донбас Арені" та на всіх пунктах видачі залишалося близько 70 тисяч дорослих і дитячих продуктових наборів", - повідомив він.

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