Події

17:17 02.03.2017

Глава МЗС ФРН: Німеччина надалі допомагатиме реформам України

Німеччина, як і раніше, допомагатиме Україні проводити необхідні реформи, заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель.

"Я хочу ще раз заявити про те, що допомогу, обіцяну нами, частину якої вже реалізовано, буде продовжено", - заявив він під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві в четвер.

З.Габріель наголосив, що перед урядом України стоять великі завдання щодо реформування в різних галузях, зокрема у сфері юстиції, державного управління та в податковій сфері.

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