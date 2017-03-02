Події

17:17 02.03.2017

Держсекретар Мінінформполітики розраховує на якнайшвидший розгляд Кабміном плану заходів щодо популяризації України у світі

Державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко розраховує, що Кабінет Міністрів найближчим часом розгляне план заходів щодо популяризації України у світі.

На прес-конференції в четвер у Києві він зазначив, що в 2016 році Кабмін ухвалив концепцію популяризації України у світі.

"Практично на виході є план заходів до цієї концепції, я дуже сподіваюся, залишилося буквально чотири міністерства, які нам мають погодити його. Я сподіваюся, що найближчим часом цей план заходів буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів", - сказав він на прес-конференції.

Держсекретар зазначив, що в питанні реалізації плану заходів Мінінформполітики має намір співпрацювати з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури, Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

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