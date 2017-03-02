Події

17:20 02.03.2017

Телеканал "112 Україна" змінив формат керівництва з одноосібного на колегіальний

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 2 березня задовольнила клопотання ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" (супутниковий телеканал "112 Україна"), внісши зміни до ліцензії мовника.

Як повідомила прес-служба Нацради, керівництво та виконавчий орган змінено з одноосібного на колегіальний.

До створеної дирекції увійдуть генеральний директор Єгор Бенкендорф, перший заступник генерального директора Василь Сметана і другий заступник генерального директора Юрій Будяк.

Водночас Нацрада вирішила перенести на наступне засідання розгляд питання щодо переоформлення ліцензій регіональних компаній, які мовлять з логотипом "112 Україна", - "Аріадна ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Вибір" і "Новий формат ТВ", - запросивши їхніх директорів.

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