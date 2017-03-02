Бойовики знову розпочали обстріл Авдіївки, пошкоджено житлову багатоповерхівку

Незаконні збройні формування знову розпочали обстріл житлового сектора м. Авдіївки Донецької області, повідомляє прес-центр штабу АТО в п'ятницю.

"Станом на 16:40 (2 березня - ІФ) зафіксовано щонайменше п'ять влучань на території міста. За попередніми даними, місто обстріляно з танків. Точно відомо про влучення у багатоповерховий будинок за адресою Гагаріна, будинки 1 та 8", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook.

У штабі зазначили, що обстріл нині триває. "Зважаючи на те, що обстріл і досі триває, уточненої інформації про жертви обстрілу та характер руйнувань немає", - інформують у прес-центрі.