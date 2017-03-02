Події

17:55 02.03.2017

В Україні З березня оголошено днем жалоби за загиблими гірниками на шахті "Степова"

Президент України Петро Порошенко підписав указ №52/2017 "Про оголошення в Україні дня жалоби" у зв'язку з трагічною загибеллю шахтарів унаслідок аварії, що сталася 2 березня 2017 р. на відокремленому підрозділі "Шахта "Степова" державного підприємства "Львіввугілля".

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, відповідним указом з метою вшанування пам'яті загиблих 3 березня 2017 р. оголошено днем жалоби в Україні.

Згідно з документом, цього дня о 12:00 хвилиною мовчання на всій території України буде вшановано пам'ять загиблих. На будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій буде приспущено Державний прапор України.

Цього дня також буде скасовано всі розважально-концертні заходи, для чого має бути внесено відповідні зміни в програми теле- та радіопередач.

Як повідомлялося, 2 березня о 12:46 у с. Глухові Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, 8 загинули.

За даними Міноборони, 14 травмованих госпіталізовано в Червоноградську центральну міську лікарню (2 людини в реанімації, 11 - у хірургії, 1 - у травматології). За оперативною інформацією, двоє постраждалих перебувають у важкому стані, 12 - у стані середньої тяжкості.

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