Гонтарева допускає можливість своєї відставки після 4-го транша МВФ за програмою EFF, але попередить за місяць

Меморандум за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF із МВФ може бути останнім, під яким стоятиме підпис нинішньої глави Нацбанку України Валерії Гонтаревої, підтвердила сама В.Гонтарева на прес-конференції в Києві в четвер.

"Але ще раз наголошую, що офіційно Нацбанк за місяць подасть повідомлення. Ми такого повідомлення не робили. І все правління Нацбанку працює за дуже щільним графіком", - зазначила В.Гонтарева.

Відповідаючи на запитання про причини можливої відставки, глава Нацбанку навела приклад, коли напередодні батальйон "Азов" виставив біля центрального входу до центробанку труну з її головою.

"Якщо вся країна вважає це нормальною ситуацією, то так це і є", - сказала В.Гонтарева.

"Ви знаєте, хто ним ("Азовом" - ІФ) управляє, ви можете озвучити зараз для телебачення? - звернулася вона до журналістів. "Ні? Чому? Боїтеся?", – додала В.Гонтарева.

Один із журналістів у відповідь сказав, що цей батальйон контролює діючий міністр.

"А хто йому допомагає?", - поставила риторичне запитання глава НБУ.

Із середини минулого тижня деякі ЗМІ повідомляли про начебто прийняте В.Гонтаревою рішення подати заяву про відставку, яку готовий задовольнити президент. Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" на ринку зазначили, що, на відміну від подібних повідомлень у попередні роки, цього разу ймовірність відставки вища, проте у будь-якому разі глава НБУ наполягатиме на приході на її місце неполітичної фігури - професійного банкіра.

НБУ офіційно спростував інформацію про можливу відставку В.Гонтаревої протягом найближчого місяця. "Як вам відомо, НБУ традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі правління. Такого повідомлення не було, значить, інформація не відповідає дійсності", - йшлося в його повідомленні 27 лютого.

В.Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року. Першим главою українського центробанку був Володимир Матвієнко, якого в 1992 році змінив Вадим Гетьман (убитий у 1998 році), а йому на зміну прийшов його учень Віктор Ющенко, що став згодом прем'єром і президентом країни.

Потім тривалий час біля керма Нацбанку був перший заступник В.Ющенка Володимир Стельмах - у 2000-2002 рр., 2004-2010 рр.

Із кінця 2002-го по 2004 рр. НБУ офіційно очолював Сергій Тігіпко, хоча останні кілька місяців його повноваження фактично виконував Арсеній Яценюк, який став у 2014-2015 рр. прем'єром. У період президентства Віктора Януковича Нацбанком керували Сергій Арбузов (із кінця 2010 року до початку 2013 року) та Ігор Соркін. Після Революції гідності Нацбанк із 24 лютого по 19 червня 2014 року очолював нинішній перший віце-прем'єр Степан Кубів.