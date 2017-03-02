Події

18:30 02.03.2017

Німеччина запропонувала допомогу Україні в ліквідації наслідків вибуху на шахті "Степова"

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, який перебуває з візитом у Києві, запропонував Україні допомогу своєї країни в ліквідації наслідків надзвичайної події на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" у Львівській області, де раніше стався вибух та обвал породи, повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.

"Хочу висловити вдячність Зігмару за те, що як тільки він отримав звістку про цю жахливу аварію, він одразу запропонував можливу допомогу німецької сторони в процесі того, яким чином ми боротимемося з наслідками цієї жахливої аварії", - сказав П.Клімкін на спільному з З.Габріелем брифінгу в Києві в четвер.

У свою чергу глава МЗС Німеччини підтвердив готовність надати допомогу Україні, додавши, що "це велика трагедія цього дня".

Як повідомлялося, 2 березня о 12:46 у с. Глухові Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких восьмеро загинуло, шістьох гірників із травмами підняли на поверхню. Пізніше рятувальники повідомили про підняття на поверхню всіх гірників.

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