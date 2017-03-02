Один боєць ЗСУ загинув, вісім поранено від початку доби на Донбасі

Незаконні збройні формування з початку доби четверга, 2 березня, 78 разів обстріляли позиції Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, внаслідок чого один військовий загинув і ще вісім отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 78 обстрілів. Восьмеро наших військових поранено, один загинув", - йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00 четверга, оприлюдненому на сторінці у соцмережі Facebook.

На маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град" бойовики випустили 20 снарядів по українських позиціях у районі Водяного. З мінометів обстріляли Гнутове та Водяне, а з гранатометів і стрілецької зброї – Широкине, Старогнатівку, Лебединське, Мар’їнку, Талаківку. Снайпер вів вогонь по Широкиному, Лебединському та Мар’їнці. По Широкиному, Новогригорівці та Гнутовому стріляла БМП противника.

На луганському напрямку зі 152-міліметрової артилерії бойовики вели обстріл Новозванівки, а з мінометів різних калібрів обстрілювали Новоолександрівку, Новозванівку, Катеринівку, Кримське та Малинове.

На донецькому напрямку обстріл вівся з танка, 120- і 82-міліметрові міномети били по Авдіївці та шахті "Бутовка". З гранатометів бойовики били по Опитному, Пісках і Кам'янці. "БМП і гранатомети – по Луганському, а стрілецька зброя – по Невельському. По Кам'янці та Новгородському вогонь вів снайпер, а зенітні установки – по Троїцькому й Авдіївці", - інформують у штабі АТО.