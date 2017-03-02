Події

21:17 02.03.2017

Україна вийшла із зими із запасами в ПСГ 8,313 млрд куб. м газу

Україна вийшла із зими 2017 року із запасами природного газу у своїх підземних сховищах в обсязі 8 млрд 313,03 млн куб. м, що на 43,6% (на 6,419 млрд куб. м) менше, ніж на початок опалювального сезону.

За даними ПАТ "Укртрансгаз", зокрема, 28 лютого добовий відбір становив 25,58 млн куб. м, а загалом у лютому він становив 1 млрд 571,53 млн куб. м (у середньому - 56,1 млн куб. м/добу).

Відбір газу зі сховищ рік тому - 29 лютого 2016 року - становив 40,46 млн куб. м за запасів 10 млрд 21,36 млн куб. м, а два роки тому - 28 лютого 2015 року - 27,34 млн куб. м за запасів 8 млрд 170,89 млн куб. м.

"Ця зима була досить суворою, але ми закінчили лютий із дуже комфортними показниками в сховищах. За такого рівня ми без проблем пройдемо залишок опалювального сезону, навіть якщо в березні будуть 20-градусні морози. Ми раді, що завдяки грамотному плануванню закупівель газу вже третю зиму "Нафтогаз" надійно забезпечує паливом українських споживачів і бездоганно транспортує газ до країн ЄС", - наведено в прес-релізі слова голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

У НАК зазначають, що мінімальний технологічний обсяг газу в ПСГ оцінюється на рівні 4,7 млрд куб. м газу. При цьому мінімальний залишок газу на кінець опалювального сезону було зафіксовано у квітні 2013 року, коли в сховищах залишалося менше ніж 6 млрд куб. м газу.

У прес-службі нагадують, що попри постійні коментарі представників "Газпрому" і російського Міненерго про запаси в українських ПСГ "Нафтогаз" не має контрактних зобов'язань перед російською компанією щодо підтримки якогось рівня запасів у ПСГ у будь-який період часу.

"Газпром", у свою чергу, не виконує своїх зобов'язань щодо транзитного контракту, серед яких забезпечення належного тиску на пунктах входу в українську ГТС, дотримання максимального рівня зміни денних заявок і фізико-хімічних показників палива, що передається для транспортування в країни ЄС.

"Будучи надійним партнером ЄС, Україна забезпечує безперебійний транзит газу європейським споживачам, незважаючи на численні порушення російської сторони", - додали в НАК.

Як повідомлялося, в НАК "Нафтогаз України" вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону та заявляють, що мають технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими. За розрахунками НАКна кінець опалювального сезону в сховищах усе ще залишатиметься 7-8 млрд куб. м за допустимого значення в 5 млрд куб. м.

У 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2015/2016 років із 30 жовтня 2015 року за наявності запасів в обсязі 17 млрд 064,1 млн куб. м газу, завершила його 6 квітня 2016 року із запасами 8 млрд 437,5 млн куб. м.

Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний сезон 2014/2015 рр. з 20 жовтня 2014 року за наявності запасів в обсязі 16 млрд 749,6 млн куб. м газу, завершила його 10 квітня 2015 року із запасами 7 млрд 609,2 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.

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