Події

21:23 02.03.2017

Київрада перейменувала Національний музей російського мистецтва

Депутати Київської міської ради на пленарному засіданні в четвер ухвалили рішення перейменувати Київський національний музей російського мистецтва, відтепер він матиме назву Національний музей "Київська картинна галерея" з офіційною скороченою назвою "Київська національна картинна галерея".

"Музей російського мистецтва, де наразі експонується понад 13 тисяч культурних пам’яток, носитиме свою першу назву. Його відкрили у 1922 році як "Київську картинну галерею". І саме таке ім'я закладу потрібно повернути. Відповідно до законодавства, питання зміни назви відноситься до компетенції засновника музею. Засновником є Київрада, відповідно рішення про перейменування може бути прийнято без врахування думки співробітників закладу. Але комісія з питань культури зверталась до трудового колективу щодо проведення зборів із цього питання", - наводить прес-служба Київради слова голови постійної комісії міськради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторії Мухи.

За її словами, збори відбулися, але конструктивного діалогу між міською радою та працівниками музею не вийшло, оскільки останні не озвучили конкретних пропозицій.

У прес-службі Київради повідомили, що перейменування музею підтримали 84 депутати.

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