Події

21:28 02.03.2017

НАБУ і САП здійснили обшуки в ДФС - Холодницький

Працівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) здійснили серію обшуків у Державній фіскальній службі, повідомляє головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов із посиланням на керівника САП Назара Холодницького.

"Дійсно, сьогодні проводяться певні процесуальні дії, але до їх завершення ніяких коментарів та витоків інформації не буде. Я заборонив усім працівникам розголошувати будь-яку інформацію до завершення усіх необхідних заходів. Деталі будуть оприлюднені згодом", - процитував Н.Холодницького в четвер увечері на своїй сторінці у Facebook Ю.Бутусов.

ВАЖЛИВЕ

Причиною вибуху на шахті "Степова" був спалах повітряно-метанової суміші

Один боєць ЗСУ загинув, вісім поранено від початку доби на Донбасі

Гонтарева допускає можливість своєї відставки після 4-го транша МВФ за програмою EFF, але попередить за місяць

В Україні З березня оголошено днем жалоби за загиблими гірниками на шахті "Степова"

Усіх гірників шахти "Степова" піднято на поверхню

ОСТАННЄ

Київрада перейменувала Національний музей російського мистецтва

Україна вийшла із зими із запасами в ПСГ 8,313 млрд куб. м газу

Обстріл Авдіївки бойовиками припинився, загиблих немає

ДТЕК зможе виконувати зобов'язання за євробондами попри загрозу втрати контролю над активами на НКТ

Німеччина запропонувала допомогу Україні в ліквідації наслідків вибуху на шахті "Степова"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
корпус купить
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА