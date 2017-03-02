НАБУ і САП здійснили обшуки в ДФС - Холодницький

Працівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) здійснили серію обшуків у Державній фіскальній службі, повідомляє головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов із посиланням на керівника САП Назара Холодницького.

"Дійсно, сьогодні проводяться певні процесуальні дії, але до їх завершення ніяких коментарів та витоків інформації не буде. Я заборонив усім працівникам розголошувати будь-яку інформацію до завершення усіх необхідних заходів. Деталі будуть оприлюднені згодом", - процитував Н.Холодницького в четвер увечері на своїй сторінці у Facebook Ю.Бутусов.