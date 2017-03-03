"Нафтогаз України" має намір оскаржити у суді перехід ОПЗ на давальницьку схему

НАК "Нафтогаз України" вважає незаконним переведення свого великого боржника – належного державі ПАТ "Одеський припортовий завод" – на давальницьку (толінгову) схему роботи і готовий оскаржити такі дії в суді, повідомив голова правління НАК Андрій Коболєв.

"Це порушує законодавство України про регулювання ринку газу. Ми будемо змушені звернутися до суду. Як до самого заводу, так і до постачальника газу/орендаря/партнера з толінгу", – написав він у коментарі до посади глави Фонду держмайна (ФДМ) України Ігоря Білоуса на його сторінці в Facebook про відновлення роботи ОПЗ за толінговою схемою.

Партнер із запуску ОПЗ - ТОВ "ЕРУ Трейдтинг", відібраний ФДМ, готовий обговорити ці претензії "Нафтогазу" в суді, написав в іншому блозі співвласник "ЕРУ Трейдтинг" Андрій Фаворов, тоді як позиції ФДМ і ОПЗ на цей рахунок наразі немає.

ФДМ 2 березня повідомив, що ОПЗ працюватиме за давальницькою схемою з групою компаній "ЕРУ", яка надала кращу пропозицію щодо відновлення роботи заводу: на відміну від інших гравців вона запропонувала розпочати роботу вже з 1 березня. За даними Фонду, для запуску заводу необхідно 49,6 млн грн.

ФДМ уточнив, що наразі з ЕРУ підписано рамкову угоду, яку переглядатимуть щомісяця і що передбачає, що до 18 числа сторони узгоджують обсяг давальницької сировини.

У свою чергу, в прес-релізі ЕРУ зазначило, що постачати ОПЗ на переробку до 60 млн куб. м газу на місяць буде "її донька" ERU Management, яка також купуватиме аміак і сечовину. ЕРУ зобов'язалася виділити понад $20 млн за угодами про кредитну підтримку для відновлення роботи заводу шляхом фінансування поставок газу в березні.

Як повідомлялося, після двох невдалих спроб приватизації ОПЗ наприкінці грудня 2016 року повідомив про рішення тимчасово зупинити провадження у зв'язку з високими цінами на природний газ і накопиченими боргами за його поставки. Підприємство заявило про пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного майнового комплексу заводу на тривалий період.

Щодо боргу підприємства перед НАК "Нафтогаз України", який на початок березня 2017 року становив 1,518 млрд грн, ОПЗ і ФДМ має намір реструктуризувати його на два роки зі сплатою рівними частинами, починаючи з 1 квітня 2017 року, без нарахування відсотків згідно з розпорядженням Кабміну №1018-р від 28 грудня 2016 року.

Після погіршення кон'юнктури зовнішніх ринків підприємство стало збитковим. За дев'ять місяців 2016 року його збиток становив 560,52 млн грн проти 205,3 млн грн чистого прибутку за дев'ять місяців минулого року, зокрема за третій квартал чистий збиток дорівнював 316,58 млн грн проти 53,35 млн грн чистого прибутку в третьому кварталі минулого року. Чистий прибуток ОПЗ за 9 місяців цього року скоротився в 2,1 рази – до 4,024 млрд грн.

ОПЗ випускає хімічну продукцію, займається перевалкою аміаку на морський транспорт.

ТОВ "ЕРУ Трейдинг" належить А. Фаворову (екс-комерційний директор ДТЕК), Дейлу Пері та Ярославу Мудрому.