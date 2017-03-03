Події

09:56 03.03.2017

Вранці в Авдіївці відносно спокійно – Жебрівський

Cтаном на ранок п'ятниці, 3 березня, в Авдіївці відносно спокійна обстановка і наразі обстрілів в місті не чутно, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Вранці в Авдіївці відносно спокійно, обстрілів не чути. Після вчорашніх обстрілів житлових масивів виявлено ще низку руйнувань будинків у приватному секторі: на вулиці Нахімова пряме потрапляння в один будинок, ще в одному будинку пошкоджено стіну. На вулиці Степовій два снаряди лягли в приватних городах. До великого щастя, постраждалих серед цивільного населення немає", - написав П. Жебрівський на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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