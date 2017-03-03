Самопроголошена "ДНР" назвала 43 компанії з "тимчасовою адміністрацією"

Самопроголошена "ДНР" стверджує, що ввела "тимчасову адміністрацію" до 43 компаній, і оприлюднює їх список.

Згідно з ним, ці підприємства об'єднані в кілька груп із різними тимчасовими адміністраторами.

До першої групи належать філія "Металургійний комплекс" ПрАТ "Донецьксталь"-металургійний завод, ПРАТ "Макіївкокс", ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод", ПРАТ "Єнакіївський металургійний завод" і його Макіївська філія ПАТ "Харцизький трубний завод", ПАТ "Ер Лікід", ПРАТ "Єнакієвський коксохімпром" і ПАТ "Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат". Їхнім "тимчасовим адміністратором" призначений "Зовнішторгсервіс".

Раніше про призначення ЗАТ "Зовнішторгсервіс" (Луганськ) як тимчасової адміністрації ПАТ "Краснодонвугілля", ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" і ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит" заявила самопроголошена "ЛНР".

Служба безпеки України (СБУ) 1 березня повідомила про перехоплену розмову ватажка "ДНР" Олександра Захарченка з громадянином РФ, у якому обговорювалася подальша доля "націоналізованих" терористами українських підприємств на Донбасі. Згідно з ним, підприємства з зазначеної вище групи російські куратори планують передати структурам Сергія Курченка, який втік до Росії. При цьому О. Захарченко висловив невдоволення тим, що "Курченко забере у нас все найкраще". "Нам залишиться ще 30 з гаком підприємств (стадіони, готелі...) – вони збиткові", - зауважив він.

Що стосується всіх інших об'єктів зі списку, то контроль над введенням тимчасової адміністрації на них покладено на так звані "міністерства" "ДНР". Ці підприємства об'єднані в групи, зокрема, в одну з них потрапили ПАТ "Концерн Стирол", ПАТ "Донецькокс", ПРАТ "Комсомольське рудоуправління", Донецький електротехнічний завод, ПРАТ "Донецьксталь-Металургійний завод Донецьк".

До наступної групи входять підприємства ПЕК: ПАТ "ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасу", ТОВ "Моспинське СВС", ПРАТ "ЦЗФ "Колосниковська", ТОВ "ДТЕК Сервіс", ТОВ "Електроналадка", орендне підприємство "Шахта ім. Засядька", ВП "Зуївська ТЕС" ТОВ "Східенерго"), "ДТЕК Високовольтні мережі", "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", "ДТЕК Донецькобленерго".

Слідом йдуть транспортні ТОВ "Інвест–Транс" і ТОВ "Росукртранс", за ними – розташовані на тимчасово неконтрольованих українською владою територіях об'єкти підприємств зв'язку ТОВ "Тримоб", ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "Лайфселл".

По чотирьом "відомствам" розподілені також ТОВ "Донецька міжнародна школа "Григорівська", ТОВ "Редакція газети "Донецькі новини", HarvEast Holding, ТОВ "Донбас Арена".

В окремій групі вказані ТОВ "Метінвест-СМЦ", ТОВ "Комплекс Пушкінський", корпорація "Міжрегіональний промисловий союз" та об'єкти ПАТ "Українська акціонерна страхова "АСКА", ПАТ "ПУМБ" і ТОВ "7 ЛІНІЯ".

Нарешті, ще по двом групам розбиті ТОВ "Готель "Донбас-Палас" з ТОВ "Проект – 2012 (Готель Park Inn by Radisson Donetsk) та ПАТ "Футбольний клуб "Шахтар" СТБ "Кірша" і ПрАТ "Люкс".

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 1 березня заявив, що Україна вимагатиме застосування санкцій для тих, хто "націоналізував" українські підприємстві на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

"У мене буде окрема прохання: щоб ті, хто вступить в так звану власність конфіскованих активів, – щоб до них ми обов'язково спільно застосували санкції за порушення міжнародного і українського законодавства", - сказав глава держави на зустрічі з главами МЗС Великобританії і Польщі Борисом Джонсоном і Вітольдом Ващиковским.

При цьому він висловив упевненість, що скоординовані дії в цьому питанні будуть ефективними.

П. Порошенко зазначив, що, окрім визнання президентом РФ Володимиром Путіним "документів" "ДНР/ЛНР", тепер "де-факто Росія конфіскували активи українські державні і приватні, розміщені на окупованій території, що є ще одним свідченням факту окупації Російською Федерацією сходу України".

Він також вказав, що це відбувається на тлі фактичного введення цих територій в "рубльову зону", постачання газу та електроенергії з Росії, введення прямих бюджетних трансфертів.