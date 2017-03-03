Бойовики на Луганщині регулярно застосовують САУ калібру 152 мм, обстрілюючи українські позиції

За минулу добу та після опівночі бойовики 26 разів порушували режим тиші в Луганській області, під час обстрілу позицій Збройних сил України та населених пунктів, підконтрольних владі, регулярно застосовували 152-міліметрові самохідні артилерійські установки (САУ) та великокаліберні міномети, повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

"Зокрема в напрямку міста Лисичанська ворог застосовував 152-міліметрові САУ. По укріпленнях сил АТО поблизу міст Золотого і Новотошківського, сіл Катеринівки, Новозванівки та Новоолександрівки 21 раз відкривався вогонь зі 152-міліметрових САУ, 120- і 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних типів, БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці ОблВЦА у Facebook у п'ятницю вранці.

Водночас бойовики зі 120- і 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі обстрілювали позиції українських військовослужбовців поблизу села Кримського Новоайдарського району, а в напрямку села Малинового Станично-Луганського району відкривали вогонь зі 82-міліметрових мінометів.

Також в ОблВЦА нагадали, що внаслідок ворожого артилерійського обстрілу дістав поранення мешканець м. Золотого, якого доправили до лікарні Лисичанська. Також дістали поранення двоє військовослужбовців, яких було госпіталізовано в Попаснянську районну лікарню. Крім того, у будинку мешканки м. Попасна внаслідок влучення пошкоджено шибки.

Як повідомлялося, 2 березня внаслідок обстрілу м. Золотого (Луганська обл.), проведеного бойовиками в період з вечора середи до ранку четверга, було пошкоджено житлові будинки й дістав поранення чоловік 1992 р. н., повідомив у четвер увечері заступник глави Луганської ОблВЦА Юрій Клименко.

"Унаслідок обстрілу м. Золотого (Родини) з 01.03.2017 на 02.03.2017 пошкоджено житлові будинки (вибито шибки) за адресою вул. Нахімова, 9/2, 10/2, 14/2, вул. Комсомольська, 11/2, вул. 2-га Вільна будинки з 77 по 94, вул. Польова, 5, 8. 01.03.2017 о 20:00 поранено мешканця м. Золоте-4 1992 р. н.", - написав Ю. Клименко на своїй сторінці у Facebook у четвер увечері.

Він нагадав, що за минулу добу в області, де бойовики здійснили 16 обстрілів по всій лінії розмежування сторін, також загинув військовослужбовець Збройних сил України і ще двоє дістали поранення. "Почали заходи з відновлення зруйнованих будівель і розмінування. Роботи тривають", - написав заступник Луганської ОблВЦА.