Потреби вугільної галузі у засобах захисту фінансуються на 15-20% - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про те, що потреби вугільної галузі у засобах захисту фінансуються на 15-20%.

"Це наша трагедія, що в результаті багаторічного недофінансування багатьох важливих сфер життя сьогодні гинуть і страждають люди. Роками й десятиліттями не вкладалися належні кошти ні в шахти, ні в дороги, ні в лікарні, ні в об'єкти інфраструктури, ні в соціальну сферу", - написав прем'єр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у п'ятницю вранці.

За його словами, при цьому керівники підприємств "почувалися зле, але економили на людях: на їхнях зарплатах, на засобах захисту, на безпеці праці".

"Потреби забезпечення засобами захисту у вугільній промисловості фінансуються на рівні 15-20%!", - написав В. Гройсман.

Він зазначив, що йдеться про кілька десятків мільйонів гривень на рік додатково, і він обіцяє це питання вирішити.

Як повідомлялося, 2 березня о 12:46 у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" внаслідок вибуху сталося обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, 8 загинули.

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