НБУ визнав Вектор Банк неплатоспроможним

Національний банк України (НБУ) в п'ятницю визнав Вектор Банк (Київ) неплатоспроможним, повідомляється на веб-сайті центробанку.

Відповідне рішення №112-рш/БТ прийнято правлінням центробанку 2 березня у зв'язку зі значним скороченням ліквідних коштів банку та поданням недостовірної статистичної звітності.

Нацбанк, з посиланням на статистичну звітність Вектор Банку зокрема, вказує, що залишок його коштів на коррахунку в центробанку є критично низьким: станом на 1 березня 2017 року - 76 тис. грн, або 0,1% від зобов'язань.

Крім того, єдиний власник банку не надав йому необхідної законодавством фінансової підтримки для уникнення неплатоспроможності.

Крім цього, після зарахування Вектор Банку до категорії проблемних були виявлені факти невідображення в бухгалтерському обліку невиконаних у встановлений законодавством строк документів клієнтів.

"Таким чином, Вектор Банк не здатний своєчасно і в повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів через брак коштів", - наголошується в повідомленні.

За даними НБУ, 95% вкладників банку - 852 - отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір перебуває в межах гарантованих 200 тис. грн.

Загалом у рамках відшкодування гарантованої суми Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатить близько 77,7 млн грн.

Як повідомлялося, НБУ зареєстрував Вектор Банк 31 січня 2014 року.

На початку серпня 2016 року 100-відсотковим власником банку став засновник IT-компанії Digital Space Андрій Перкаль.

Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2017 року Вектор Банк за розміром активів посідав 86-е місце (203,834 млн грн) серед 93 банків країни.