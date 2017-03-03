Стан Насірова погіршився, його оперують – ЗМІ

Стан голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова погіршився, і йому зараз роблять операцію, повідомляє в п'ятницю ранок телеканал "112.Україна" з посиланням на адвоката Р. Насірова.

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має підтвердження цієї інформації.

Як повідомлялося, прес-служба САП поінформувала, що співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали Р. Насірова в лікарні "Феофанія" в рамках розслідування "газової справи"."Так, це правда. Його (Насирова – ІФ) затримали в рамках розслідування "газової справи", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі НАБУ в четвер увечері.

Після вручення підозри слідчими НАБУ Р. Насірову його перемістили до кардіореанімації. "Одразу після цього (вручення підозри – ІФ) Насірова вивезли з одного корпусу до іншого, кардіореанімації", – випливає з повідомлення на сайті порталу Радіо Свобода у п'ятницю.

За словами одного з лікарів лікарні "Феофанія", у Р. Насірова діагностували інфаркт міокарда.

Вранці в п'ятницю, 3 березня, керівник САП Назар Холодницький повідомив, що Р. Насірову вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі від 3 до 6 років).

Слідство вважає, що глава Державної фіскальної служби України Роман Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Протягом зазначеного періоду Р. Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належних для цього документів. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування і законних підстав.

За словами Н.Холодницького, слідство вважає, що своїми діями голова Державної фіскальної служби України завдав збитків державному бюджету на суму близько 2 млрд грн, і прокуратура клопотатиме про відсторонення його від посади.