Безпілотник СММ впав біля Донецької фільтрувальної станції після звуків пострілів

Безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ впав біля Донецької фільтрувальної станції після того, як патруль спостерігачів почув постріли зі стрілецької зброї.

"БПЛА СММ ОБСЄ впав біля ДФС, після того як СММ почула вогонь зі стрілецької зброї, незважаючи на гарантії безпеки. Неприпустимо", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в офіційному мікроблозі Місії в "Твіттері" в п'ятницю вранці.