Луценко і Лутковська ініціюють передання від Мін'юсту до МОЗ функції надання медичної допомоги хворим у закладах позбавлення волі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська ініціювали прийняття постанови уряду щодо передання від Міністерства юстиції України до Міністерства охорони здоров'я функції надання медичної допомоги хворим в установах Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС).

Як повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, в минулому році рівень смертності громадян в установах ДКВС фактично виріс більш ніж на чверть. За 2 місяці 2017 року порівняно з таким же періодом 2016 року кількість померлих громадян в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах ДКВС України зросла більш ніж наполовину і на сьогодні перевищує 100 осіб. За зменшення кількості ув’язнених в установах ДКВС, рівень смертності загалом виріс на 82% (з 8 до 17 летальних випадків на 10 тис. осіб).

"Незважаючи на це, тривалий час необхідних заходів відомство не вживало, або вони були декларативними, у зв'язку з чим реальних позитивних змін у зазначеній сфері не відбулося. Як наслідок, має місце критичний стан забезпечення прав людини на охорону здоров'я в місцях позбавлення волі, що підтверджується значним зростанням рівня захворюваності та смертності серед них загалом у державі", - зазначено в повідомленні.