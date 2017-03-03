В. о. заступника голови "Укравтодору" звільнено після відеозапису його переговорів

Виконувача обов'язків заступника керівника Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Володимира Сущенка звільнено із займаної посади за рішенням Кабінету Міністрів, повідомив глава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян в ефірі каналу "1+1" у четвер увечері.

Раніше в Інтернеті з'явилося відео, на якому, як стверджують, особа, схожа на В. Сущенка, обговорює "дорожній" бюджет і розповідає про плани будівництва особистої нерухомості. Це відео також було показано в ефірі телеканалу.

"Цю людину звільнено за сам факт розмов. Щойно ми отримали інформацію про те, що в нього виникли такі бажання, одразу керівником "Укравтодору" було внесено подання на ім'я прем'єр-міністра і рішення було проголосовано в Кабміні. Ця людина більше не працює в "Укравтодорі", - повідомив міністр.

При цьому він зазначив, що якихось точних фактів про те, чи дійсно на відео саме В. Сущенко і чи веде він такі переговори, немає, але це питання - прерогатива правоохоронців.

"Мені складно говорити про походження цього відео, але вважаю, якщо людина працює на державній службі, то навіть розмови такого характеру незіставні з її посадою. Ми працюватимемо з правоохоронцями, щоб закінчити цю справу", - підсумував міністр.

Як повідомлялося, В. Сущенка було призначено в. о. заступника голови "Укравтодору" розпорядженням уряду від 1 червня 2016 р. Раніше він обіймав посаду керівника дорожньо-експлуатаційного управління Печерського району м. Києва.