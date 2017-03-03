Суд у Харкові заарештував заступника директора ДП, підозрюваного в отриманні $37 тис. хабара

Київський райсуд за клопотанням прокуратури обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою заступнику директора та начальника відділу харківського держпідприємства, яких підозрюють в отриманні $37 тыс. хабара.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, суд також встановив заставу в сумі 960 тис. грн кожному підозрюваному і відсторонив їх від роботи.

Як повідомлялося, 28 лютого прес-служба прокуратури Харківської області повідомила, що в результаті спільної операції з Управлінням захисту економіки в області та слідчим управлінням ГУ Нацполіції в області один з керівників держпідприємства в Харкові та його підлеглі були викриті при одержанні неправомірної вигоди 37 тис. дол.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

За інформацією прес-служби прокуратури, викрити посадових осіб ДП допоміг підприємець, він поскаржився в прокуратуру на дії керівника держпідприємства і його підлеглих. За словами бізнесмена, вони відмовлялися поставити його фірмі електрообладнання, доки він не дасть хабар. Не отримавши електрообладнання, він не міг своєчасно поставити продукцію іншому підприємству і йому довелося б платити штраф за зрив термінів постачання.

1 березня у прес-службі ДП "Електроважмаш" (Харків), заявили, що розглядають кримінальні провадження щодо співробітників, відкриті на підставі звернення керівника фірми-контрагента заводу, як спробу дестабілізувати роботу підприємства.

"Кримінальне провадження стосовно співробітників заводу, ініційоване керівником контрагента "Електроважмашу", розглядається як спроба дестабілізації роботи заводу і провокація у зв'язку з проведенням 1 березня судового засідання щодо стягнення штрафних санкцій за несвоєчасну оплату. Позивачем у цій справі виступає завод", - повідомили кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна у прес-службі "Електроважмашу".