"Укртрансгаз" пропонує заслухати результати перевірки компанії на засіданні Кабміну

ПАТ "Укртрансгаз" (УТГ) пропонує заслухати результати перевірки компанії на відкритому засіданні Кабінету Міністрів у присутності представників наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Згідно з повідомленням на сайті УТГ, відповідна пропозиція на адресу прем'єр-міністра міститься в заяві делегатів конференції працівників компанії.

Делегати конференції вважають необґрунтованим тимчасове відсторонення від своїх обов'язків глави УТГ Ігоря І.Прокопіва і просять прем'єра накласти мораторій на всі кадрові рішення щодо співробітників оператора ГТС на період перевірки.

"Безпідставне тимчасове відсторонення президента "Укртрансгаз" Ігоря І.Прокопіва, сумнівні реформаторські циркуляри, блокування важливих для виробництва закупівель та багатомісячні перевірки приватними аудиторськими структурами - все це загрози стабільності в колективі", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, в середині лютого 2017 року правління "Нафтогазу України" усунуло Ігоря І.Прокопіва від обов'язків президента "Укртрансгазу", а наглядова рада держхолдингу затвердила це рішення.

За даними НАК, незалежний аудитор Deloitte&Touche виявив кілька порушень під час офіційної перевірки фінансових документів "Укртрансгазу". Пізніше з цих питань були проведені розслідування, як зовнішнім аудитором, так і новоствореним органом внутрішнього аудиту "Нафтогазу України".

"Додаткові розслідування підтвердили попередні висновки і допомогли зібрати більше доказів неналежного управління у сфері закупівель. Наявні факти порушень спонукали до подальших паралельних розслідувань, що охоплюють більш широке коло питань", - зазначили в НАК.

Перевірка УТГ внутрішнім аудитом, підпорядкованим наглядовій раді НАК, має завершитися у березні.

У вересні 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі перебрало на себе функції з управління УТГ у частині зміни правління і наглядової ради компанії, а також затвердження фінплану і інвестпрограми, тоді як раніше це входило до компетенції правління "Нафтогазу України".

За словами президента "Укртрансгазу" І.Прокопіва, ініціатива щодо зміни перепідпорядкування оператора ГТС з НАК на МЕРТ належала йому, оскільки у керівництва НАК і УТГ різні бачення майбутнього оператора щодо бізнесів з управління магістральними газопроводами, ПСГ та сервісними службами, а також на обсяги закупівель обладнання для виробничих потреб.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.