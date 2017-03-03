Співробітники НАБУ в четвер ввечері затримали Насірова та оголосили йому підозру – Ситник

Детективи Національного антикорупційного бюро України в четвер ввечері оголосили про підозру у вчиненні злочину голові Державної фіскальної служби (ДФС) України Роману Насірову і здійснили його затримання, наголосив глава НАБУ Артем Ситник.

"Вчора (у четвер – РЕД.) було проведено затримання Насирова. Вчора співробітники Антикорупційної прокуратури погодили підозру, яку було підготовлено детективами, відповідно, було проведено затримання голови Державної фіскальної служби і йому було оголошено підозру (про вчинення злочину – ІФ)", - сказав А. Ситник на брифінгу в п'ятницю в Києві.

За словами директора НАБУ, даних про те, що Р. Насіров перебував на лікарняному, не було.

"На робочому місці він не з'явився, та його місцезнаходження було встановлено не за документами з Фіскальної служби, а за оперативною роботою детективів. Вони встановили, що Р. Насіров з'явився у "Феофанії", стан його здоров'я нібито різко погіршився, детективи були направлені туди і провели процесуальні дії", - розповів А. Ситник.

За його словами, детективи НАБУ і прокурори САП під час процесуальних дій поводилися максимально коректно без застосування сили. "Було дано вказівку не застосовувати безпідставно силу, а підстав не було. Були роз'яснення медперсоналу, і після того, як детективи зайшли до приміщення, були проведені процесуальні дії",- уточнив А. Ситник.

Директор НАБУ звернув увагу на те, що якщо буде спроба підробки медичних документів про стан здоров'я Р. Насірова, то на це буде реакція правоохоронців згідно з чинним законодавством. "Я сподіваюся, що співробітники медичного закладу на це не підуть",- зазначив він.

За його словами, антикорупційні органи зібрали достатньо доказів того, що в діях посадових осіб фіскальної служби було визначено ознаки злочину.

"На сьогоднішній день складено протокол про затримання пана Насірова, оголошено про підозру. Відповідно, хотілося б одразу зняти всі спекуляції, що хтось щось порушив... Ще раз наголошую: всі дії детективів, прокурорів були законними",- наголосив А. Ситник.

Він зазначив, що САП має намір просити суд про арешт Р. Насірова та його відсторонення від займаної посади. Розповідаючи про слідчі дії, директор НАБУ зазначив, що відбулася низка обшуків за місцем роботи і проживання Р. Насірова.

"Фактично це останній напрям, яке ми відпрацьовували у цій справі. Злочинна організація співробітників "Укргазвидобування", співробітників фіскальної служби, - ці напрями ми відпрацювали, надали оцінку дії... Фактично за цими справами слідство перебуває у фінальній стадії. Єдине питання - щодо пана Онищенка (оголошеного в національний розшук народному депутату Олександру Онищенку – ІФ.), і все залежатиме від рішення Інтерполу та можливості його (О. Онищенка - ІФ) затримання і заочного засудження", - підсумував А. Ситник.