Кабмін усунув голову ДФС Насірова від виконання обов'язків на час слідства

Кабінет Міністрів України усунув від виконання обов'язків на час проведення розслідування голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю в Києві.

Перед винесенням цього рішення уряду на розгляд прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що глава Мінфіну України "внесе свої пропозиції щодо усунення Романа Михайловича Насірова від займаної посади для забезпечення абсолютно об'єктивного і неупередженого розслідування".

Прем'єр-міністр зазначив, що потрібне чесне і відкрите розслідування щодо Р. Насірова.

"Ми за те, щоб розслідування було абсолютно об'єктивним, відкритим і ефективним. Якщо людина винна, то вона має бути покарана, якщо вона не винна, то вона має бути виправдана. Але тут лише питання часу і ефективності слідчих дій", – сказав В. Гройсман.

Як повідомлялося, увечері 2 березня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України у виконання доручення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили повідомлення про підозру Р. Насірову. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Слідство вважає, що Р. Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Протягом зазначеного періоду Р. Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні документи.

Слідство вважає, що діями глави ДФС завдано збитків державному бюджету на суму близько 2 млрд грн, прокуратура клопотатиме про відсторонення його від посади.