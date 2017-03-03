Рада ЄС подовжила санкції стосовно Януковича та ряду колишніх українських чиновників

Рада Європейського Союзу на рік подовжила дію адресних обмежувальних заходів ЄС стосовно ряду громадян України, яких вважають відповідальними за розтрату державних коштів.

"Рада ЄС 3 березня 2017 р. продовжила до 6 березня 2018 р. рішення про замороження рахунків 15 осіб, визначених винними в незаконному привласненні українських державних коштів або у зловживанні службовим становищем, що спричинило збиток для українських державних фондів. Одну особу зі списку видалено", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому прес-службою Ради ЄС.

Йдеться про адресні санкції, які забороняють в'їзд до держав ЄС і заморожують авуари в європейських банках осіб з чорного списку. До списку санкцій входять зокрема колишній президент України Віктор Янукович і його старший син Олександр Янукович, екс-прем'єр-міністр Микола Азаров та інші високопосадовці, а також політики.

Як повідомлялося, санкції стосовно В. Януковича та інших осіб було введено в березні 2014 р., потім двічі подовжено – в березні 2015 р. і в березні 2016 р.