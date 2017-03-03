Насірова офіційно затримано, біля його палати чергують правоохоронці – НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, повідомили йому про підозру у зловживанні владою і службовим становищем, і зараз він офіційно перебуває в статусі затриманого, роз'яснюють у НАБУ.

"Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру, що зафіксовано на відео, як того вимагає процесуальне законодавство. Підозрюваного не перевели до установи тимчасового утримання у зв'язку з інформацією про нібито різке погіршення стану здоров'я. Однак, згідно з процесуальним законодавством, він вважається офіційно затриманим. Біля його палати чергують працівники НАБУ", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю вдень повідомленні прес-служби НАБУ.

Крім цього, в Бюро повідомили, що о 5.00 3 березня завершилися обшуки за місцем проживання і роботи підозрюваного. Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів при видобутку й продажу газу за договорами спільної діяльності з ВАТ "Укргазвидобування".

У НАБУ також зазначили, що зараз вирішується питання про обрання Р. Насірову запобіжного заходу.