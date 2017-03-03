Порошенко визначає завдання відновити кредитування українського виробника

Президент України Петро Порошенко має намір найближчим часом відновити кредитування українського виробника.

"Завдання, яке ставлю прямо зараз, - відновлення кредитування виробництва. Гроші мають працювати не на спекулятивних операціях, а кредитувати вітчизняного виробника", - сказав П. Порошенко під час відвідування ХТЗ у Харкові в п'ятницю.

Він також висловив сподівання на те, що завдання буде найближчим часом реалізовано.