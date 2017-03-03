Події

14:13 03.03.2017

У центрі Києва відбулася акція захисту прав працівників секс-індустрії

Кілька десятків людей, які називають себе працівниками секс-індустрії, провели в центрі Києва акцію в рамках боротьби за свої права, приурочену до Міжнародного дня захисту прав секс-працівників.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники акції пройшли урядовим кварталом у центрі столиці, зупиняючись біля будівель Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Адміністрації президента.

Мітингувальники зазначили, що мета цієї акції – захист прав працівників секс-індустрії та передання до органів влади своїх пропозицій щодо зміни законодавства, зокрема скасування адміністративного покарання за заняття проституцією, передбаченого статтею 181 – 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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