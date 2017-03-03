Порошенко: Влада не допустить дестабілізації в країні

Президент України Петро Порошенко заявив, що влада не дозволить дестабілізувати ситуацію в країні.

"Хтось дуже хоче розхитати човен, комусь дуже хочеться з прапорами походити по проспектах, вигукуючи: "Геть!". Чому? Тому що працювати не вміють. Нічого, навіть собачої будки в житті не побудували і закликають до дестабілізації в країні. Ми не дозволимо цього зробити, нам з такими не по дорозі", - сказав П. Порошенко в п'ятницю під час відвідування Харківського тракторного заводу.