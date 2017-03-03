Порошенко закликає відновити виробництво легкоброньованої техніки на ХТЗ

Президент України Петро Порошенко виступає за відновлення виробництва легкоброньованої техніки на Харківському тракторному заводі.

"Давайте починатимемо відновлювати наше спецвиробництво. Тому що наші МТЛБ дуже добре зарекомендували себе під час оборони держави... Принципове завдання для нас - відновити виробництво", - сказав П.Порошенко, виступаючи на ХТЗ у п'ятницю.

"Ніхто, окрім вас, людей, які мають інституціональну пам'ять, швидко налагодити це виробництво не може. І ми не дали розкрасти устаткування, ми не дали вкрасти документацію", - додав він, звертаючись до працівників підприємства.

Як повідомлялося, наприкінці лютого 2015 р. народний депутат Антон Геращенко повідомив, що найближчим часом фахівці Ради національної безпеки і оборони України відвідають Харківський тракторний завод із метою вивчення питання про відновлення виробництва легкоброньованої техніки "Завод має подібний досвід. Зокрема, ХТЗ свого часу випустив понад 10 тисяч "Гвоздик" і десятки тисяч легкоброньованих тягачів МТЛБ, але був у середині 2000-х викуплений російським олігархом", - написав А.Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Головною проблемою при цьому буде питання - де брати двигуни для легкої бронетехніки... дизельні двигуни для самохідних гаубиць і БТР завжди виробляли в Росії на Ярославському або Челябінському моторобудівний заводах. Зокрема і двигуни, які масово встановлювали на автомобілі сімейства КрАЗ", - додав депутат.

Наприкінці квітня 2016 р. президент і власник групи компаній Олександр Ярославський за пропозицією австрійського бізнесмена Зігфріда Вольфа, інвестора ПАТ "Харківський тракторний завод", придбав контрольний пакет акцій цього підприємства. О.Ярославський заявив про намір інвестувати в підприємство близько 200 млн грн.