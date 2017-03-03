Порошенко: ХТЗ починає виходити з блокади постачання комплектуючих, організованої Росією

Харківський тракторний завод починає виходити з блокади постачання комплектуючих, організованої Росією, заявив президент України Петро Порошенко.

"З керівництвом (ХТЗ - ІФ) ми сьогодні детально проговорили: розпочинаємо імпортозаміщення, починаємо виходити з тієї блокади, яку організувала для нас Росія з постачання комплектуючих", - сказав П.Порошенко, виступаючи на ХТЗ у п'ятницю.

За словами президента, він, зокрема, обговорив із керівництвом заводу можливості заміни двигунів виробництва Ярославського заводу (ЯМЗ) німецькими (DEUTZ) і китайськими.

"Кому не по кишені DEUTZ, запропонувати і китайське виробництво. Ми говорили про те, що у нас буде кредитна програма з боку наших китайських партнерів для постачання продукції машинобудування. Чому не зробити синергію? Для того, щоб це було і по кишені українському фермеру, і сприяло завантаженню українських машинобудівників", - сказав П.Порошенко.