Події

15:40 03.03.2017

Порошенко: ХТЗ починає виходити з блокади постачання комплектуючих, організованої Росією

Харківський тракторний завод починає виходити з блокади постачання комплектуючих, організованої Росією, заявив президент України Петро Порошенко.

"З керівництвом (ХТЗ - ІФ) ми сьогодні детально проговорили: розпочинаємо імпортозаміщення, починаємо виходити з тієї блокади, яку організувала для нас Росія з постачання комплектуючих", - сказав П.Порошенко, виступаючи на ХТЗ у п'ятницю.

За словами президента, він, зокрема, обговорив із керівництвом заводу можливості заміни двигунів виробництва Ярославського заводу (ЯМЗ) німецькими (DEUTZ) і китайськими.

"Кому не по кишені DEUTZ, запропонувати і китайське виробництво. Ми говорили про те, що у нас буде кредитна програма з боку наших китайських партнерів для постачання продукції машинобудування. Чому не зробити синергію? Для того, щоб це було і по кишені українському фермеру, і сприяло завантаженню українських машинобудівників", - сказав П.Порошенко.

ВАЖЛИВЕ

Під час артобстрілу Авдіївки бойовики навмисно били з танків по будівлі з камерами СММ ОБСЄ і постом української сторони СЦКК

У Штабі блокади торгівлі з Донбасом заявляють про підготовку силового розгону її учасників

Проект меморандуму з МВФ не містить конкретики щодо пенсійної реформи - Розенко

Порошенко: Влада не допустить дестабілізації в країні

Порошенко визначає завдання відновити кредитування українського виробника

ОСТАННЄ

Порошенко упевнений у виграші Україною арбітражу щодо багаторічної переплати Києвом за російський газ

Порошенко: в 2017 році ХТЗ буде задіяний у виконанні держоборонзамовлення

Остаточного варіанта пенсійної реформи ще немає - Розенко

Порошенко закликає відновити виробництво легкоброньованої техніки на ХТЗ

Порошенко пообіцяв ХТЗ допомогти вийти на нові ринки збуту

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА