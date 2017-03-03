Події

15:46 03.03.2017

Остаточного варіанта пенсійної реформи ще немає - Розенко

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що у Кабінету Міністрів України ще немає остаточного варіанта пенсійної реформи.

"На сьогодні у нас немає остаточної редакції пенсійної реформи, урядового варіанта пенсійної реформи, у нас ще триває робота над нею", - сказав П.Розенко в ефірі "112 Україна".

Віце-прем'єр очікує, що протягом одного-двох місяців роботу буде завершено.

"У нас також є досить серйозні дискусії всередині уряду навколо майбутньої пенсійної реформи", - сказав він.

П.Розенко наголосив, що відбудеться широке публічне обговорення проекту пенсійної реформи.

Він зазначив, що питання підвищення пенсійного віку дискутується, але його немає в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

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