Події

16:04 03.03.2017

Порошенко: в 2017 році ХТЗ буде задіяний у виконанні держоборонзамовлення

ПАТ Харківський тракторний завод" (ХТЗ) у 2017 році візьме участь в оборонній кооперації та буде задіяний у роботах із держоборонзамовлення (ДОЗ) та програмі імпортозаміщення в оборонно-промисловому комплексі, заявив президент України Петро Порошенко під час відвідування ХТЗ у п'ятницю.

Глава держави зазначив, що затверджене в лютому ДОЗ на 2017-2019 рр. передбачає великий обсяг робіт для підприємств бронетанкобудування.

"Гарна новина: там є замовлення і для Харківського тракторного", - сказав П.Порошенко, зазначивши, що необхідно поновлювати на потужностях ХТЗ виробництво оборонної продукції, "тому що наші МЛТБ (багатоцільові легкі броньовані тягачі - ІФ) добре зарекомендували себе під час оборони держави".

Необхідну документацію та устаткування, зазначив він, вдалося зберегти.

За словами П.Порошенка, в 2017 році ХТЗ також візьме участь у програмі імпортозаміщення для ОПК: відповідні плани було детально обговорено на переговорах із керівництвом заводу.

ХТЗ, що належить бізнесмену Олександру Ярославському, окрім виробництва сільгосптехніки, має багаторічний досвід виготовлення МЛТБ: йдеться про 80 модифікацій, зокрема широковідомі в армії 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика".

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