Події

16:10 03.03.2017

Проект меморандуму з МВФ не містить конкретики щодо пенсійної реформи - Розенко

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що робота над меморандумом із Міжнародним валютним фондом (МВФ) ще триває, проект документа не містить конкретики з питання пенсійної реформи.

"Робота над меморандумом ще триває. Я думаю, що про закінчення роботи над меморандумом із Міжнародним валютним фондом або листа про наміри з Міжнародним валютним фондом можна буде говорити тоді, коли МВФ ухвалить остаточне рішення щодо продовження надання фінансової допомоги Україні, коли його буде схвалено МВФ", - сказав П.Розенко в ефірі "112.Україна" в п'ятницю.

Віце-прем'єр зазначив, що в меморандумі немає конкретних формулювань стосовно пенсійної реформи, а лише робиться акцент на необхідність її проведення.

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