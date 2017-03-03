Проект меморандуму з МВФ не містить конкретики щодо пенсійної реформи - Розенко

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що робота над меморандумом із Міжнародним валютним фондом (МВФ) ще триває, проект документа не містить конкретики з питання пенсійної реформи.

"Робота над меморандумом ще триває. Я думаю, що про закінчення роботи над меморандумом із Міжнародним валютним фондом або листа про наміри з Міжнародним валютним фондом можна буде говорити тоді, коли МВФ ухвалить остаточне рішення щодо продовження надання фінансової допомоги Україні, коли його буде схвалено МВФ", - сказав П.Розенко в ефірі "112.Україна" в п'ятницю.

Віце-прем'єр зазначив, що в меморандумі немає конкретних формулювань стосовно пенсійної реформи, а лише робиться акцент на необхідність її проведення.